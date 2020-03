Den Ortsteil lebenswert machen, die Tradition pflegen, Gemeinsamkeiten entdecken und das Wir-Gefühl stärken: Der Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Brock geht diesen Weg und nimmt die elf ortsansässigen Vereine mit. 505 Mitglieder zählt die Dorfgemeinschaft inzwischen. Miteinander vernetzt, tauschen sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen aus und entwickeln gemeinsam Projektideen. Davon gibt es viele im Jahresverlauf.

Deutlich wurde dieses gemeinsame Erleben auf der Mitgliederversammlung des Vereins im Dorfspeicher. Der erste Vorsitzende Franz-Josef Altenschulte freute sich über den guten Besuch. Schriftführer Hans-Jürgen Wellenkötter ließ das abwechslungsreiche und unterhaltsame vergangene Jahr Revue passieren. Darauf aufbauend stellte Wellenkötter die Aktivitäten für das laufende Jahr vor. Höhepunkt sei sicherlich das vom Landwirtschaftlichen Ortsverband Westbevern-Brock ausgerichtete und alle fünf Jahre stattfindende Erntedankfest. Thomas Korthorst, Mitglied und auch Vorsitzender der Bröcker Landwirte, gab einen Ausblick auf dieses Erntedankfest. Am 20. September gebe es einen Umzug mit einem Fest am Dorfspeicher und einen historischen Bauernmarkt. Am Abend vorher sei eine große Zeltparty vorgesehen.

Auch in diesem Jahr finden wieder die Brotbacktage statt. An jedem ersten Donnerstag im Monat wird im Backhaus am Dorfspeicher Brot gebacken. In den Wintermonaten zwischen November bis März treffen sich die Bröcker an jedem zweiten Donnerstag im Monat zum „Treff am Speicher“. Dieses Treffen wird im Wechsel von den Vereinen ausgerichtet. Beliebt sind auch die Bröcker Struwen, frisch im Dorfspeicher zubereitet: Am Karfreitag, 20. April, ist es wieder so weit, dann wird das so beliebte Traditionsgebäck wieder gebacken.

Der Dorfspeicher verbindet die Vereine und die Bröcker. So ist die Dorfgemeinschaft Brock auch immer wieder daran interessiert, das Begegnungszentrum lebenswert zu erhalten: Neue Windfedern sollen den Giebel schmücken, die Innenräume erhalten einen frischen Anstrich und auch der Wunsch nach einer besseren Ausweisung der Parkflächen werde vom Vorstand geprüft.

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es eine Ergänzung. Einstimmig wurde Franz Winkels als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Neue Kassenprüfer sind Thomas Korthorst und Bernhard Große Hokamp. Der langjährige Vorsitzende Franz-Josef Altenschulte bedankte sich bei den Mitgliedern für deren Engagement. Für ihn sei dieses Jahr sein letztes als Vorsitzender. Er äußerte den Wunsch, dass sein Nachfolger aus den Reihen des erweiterten Vorstandes hervorgehen solle.