Zweitklässler geben ein kleines Konzert

Die Zweitklässler der Am­brosius- und der Franz-von-Assisi-Grundschule, die im Rahmen des Projektes „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ ein Instrument erlernen, gaben am Mittwoch in der Ambrosiusschule ein gemeinsames Konzert. Zu Gast hatten sie die Erstklässler und deren Eltern, um ihnen zu zeigen, welche Instrumente bei „JeKits“ gespielt werden. Den Erstklässlern soll dadurch die Entscheidung erleichtert, ob und wenn ja sie beispielsweise Flöte, Gitarre oder Geige in Klasse zwei spielen möchten.

Konzert der Zweitklässler 1/20 JeKits Ostbevern, Ambrosius- und Franz-von-Assisi-Schule musizieren Foto: Stefan Flockert

