Noch ganz erfüllt sind die Sängerinnen und Sänger der Skysingers nach eigenen Angaben von ihrer Teilnahme am Martin-Luther-King Chormusical. Die einstudierten Lieder werden die Sänger auch weiter in ihrem Repertoire behalten, denn auch Ostbeverner, die das Konzert nicht besuchen konnten, sollen in den Genuss der Songs kommen. Dafür probten die Skysingers jüngst an einem ganzen Wochenende im Priesterhaus in Kevelaer.

„Das Gefühl und auch die Botschaft von Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Frieden werden die Skysingers noch eine Weile begleiten“, erklärte Dirigent Burkhard Orthaus. „Mit leichten Veränderungen sollen die Melodien die Osternachtbesucher der St.-Ambrosius-Kirche nochmals begeistern und die Botschaft weitertragen“, so der Musiker.

Die Lieder zur Gestaltung der Erstkommunion in der örtlichen Kirchengemeinde am 10. Mai und einer Messe zum 20-jährigen Bestehen der Skysingers am 6. Juni standen ebenfalls auf dem Probenplan. Dazu lädt der Chor schon jetzt alle Interessierten ein.

Ein sehr abwechslungsreiches Programm erwartet die Sänger und Sängerinnen sowie ihr Publikum in diesem Jahr. Das Probenwochenende war somit ein Startschuss für die intensive Probenarbeit für die verschiedenen Auftritte bis zu den Sommerferien, so Burkhard Orthaus. Doch bei diesem Zusammentreffen kam auch das Gesellige nicht zu kurz, erklärte der Organist.

Ein für den 21. März geplanter Workshop mit Pater Norbert M. Becker muss leider ausfallen, berichtete Orthaus. „Er wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.“