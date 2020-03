Auch in Ostbevern wurden die Schüler in vorgezogene und verlängerte Osterferien geschickt. Dennoch haben die Schulen entsprechend reagiert und Lernangebote für die kommenden Wochen auf den Homepages bereitgestellt. An der Josef-Annegarn-Schule sei die Lage aktuell entspannt. Lediglich ein Schüler habe gestern die „Übergangsphase“ genutzt, sagte Schulleiter Andreas Behnen gestern. „Wir werden zusätzlich jetzt noch ein Formular auf der Homepage einstellen, bei dem entsprechende Bedarfe der Notfallbetreuung für die entsprechenden Berufsgruppen angemeldet werden können“, führt Behnen weiter aus.

Schulbücher dürfen abgeholt werden

Gestern sowie heute haben die Schüler die Möglichkeit, notwendige Lehrmaterialien wie Schulbücher und Arbeitshefte aus der Schule abzuholen. Besonders richtet sich dieses Angebot an die Schüler der Abschlussklassen, heißt es auf der Homepage der Schule. Es sei für diese Schüler ratsam, das Angebot zu nutzen, um ihre „Stark- und Finalhefte“ abzuholen, so der Schulleiter.

Anberaumte Klassenarbeiten und Klausuren finden in den nächsten Wochen nicht statt. Wie sich die Lage nach den Osterferien entwickeln werde, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen, so Behnen. Klar ist nur: „Wir müssen dann bei Null anfangen“, erklärt er. Selbstgelerntes dürfe dann nicht in Klassenarbeiten abgefragt werden.

Online-Lernplattform steht zur Verfügung

Auch an der Loburg ist die Lage ruhig. Dort nutzten gestern fünf Schüler das Angebot der übergangsweisen Betreuung, bevor die Schulen ganz geschlossen werden. Für eine Notfallbetreuung in den kommenden Wochen habe sich jedoch noch niemand gemeldet, berichtet Schulleiter Michael Bertels . „Bei uns regeln die Eltern das im Normalfall selber und müssen nicht auf ein entsprechendes Angebot zurückgreifen“, erläutert er.

Für die Schüler daheim gibt es an der Loburg ebenso eine Online-Lernplattform, über die es entsprechende Angebote gibt. „Wir nutzen diese Plattform sonst auch“, sagt Bertels. Lediglich werde jetzt vorrangig die Abiturientia versorgt. „Da muss die Mittelstufe vielleicht mal etwas zurückstecken“, so der Schulleiter. Die Vorklausuren für das Abitur seien bereits alle geschrieben, so dass es an der Stelle keine Probleme gebe. Und für die eigentlichen Abiturprüfungen ist Bertels optimistisch, dass diese wie geplant stattfinden können. Nicht wie geplant können die Motto-Tage der Abiturienten stattfinden. „Aber wir suchen bereits einen Ausweichtermin im Juni“, sagt Michael Bertels.

Im Internat seien derzeit lediglich noch Schüler aus dem Ausland. „Die bekommen natürlich eine gesonderte Betreuung“, erläutert Bertels.