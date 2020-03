„Offenes Ohr“ ist erreichbar

Und auch das „Offene Ohr“ der Kirchengemeinde steht in den Zeiten von Corona allen die Hilfe brauchen oder manchmal eben „nur“ ein offenes Ohr zur Verfügung. Marco Klein bittet Hilfesuchende sich an eines der Pfarrbüros zu wenden. Dies sollte aufgrund der aktuellen Lage aber möglichst über das Telefon geschehen. „Dort kann man dann seine Rufnummer mitteilen und ein Mitglied des Teams meldet sich dann zurück“, erläutert Klein. Damit ist das „offene Ohr“ eines der wenigen Angebote, die trotz aller Schließungen und Verbote bisher noch weiter – zumindest telefonisch – aufrecht erhalten werden kann.

Nur noch in dieser Woche ist der „Fair-Teiler“ geöffnet. „Das gilt aber nur noch bis Freitag“, informiert der Geistliche. Danach müsse auch dieses Angebot schließen. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass der „Fair-Teiler“ in dieser Woche ausschließlich von Nutzern besucht werden darf, die einen Berechtigungsschein haben und die bisher dort versorgt wurden. Neue Nutzer könne man aufgrund der aktuellen Lage leider nicht annehmen, heißt es weiter. „Die Mengen sind genau kalkuliert“, sagt Pfarrer Klein, dennoch müsse niemand Sorge haben, dass nicht genug da sei. In dieser Woche sei die Versorgung der üblichen Nutzer sichergestellt. Sollten sich nach der Schließung Probleme bei den Nutzern einstellen, so bittet die Kirchengemeinde darum, sich telefonisch im Pfarrbüro beziehungsweise beim „Offenen Ohr“ zu melden.

Darüber hinaus soll eine Art „Nachbarschaftshilfe“ organisiert werden, sagt Marco Klein. Sobald es dazu konkrete Informationen gebe, werde man über die Homepage der Gemeinde und über die Presse entsprechend informieren.

Verlauteten die Meldungen zunächst noch, dass Beerdigungen mit einem Gottesdienst in der Kirche oder in einer Trauerhalle mit 20 Personen stattfinden dürfen, so sei auch das schon nicht mehr aktuell, sagt Klein. Er gebe Trauergesellschaften ohnehin schon den Rat, sich im kleine Kreis am Grab zu verabschieden. Ob das tatsächlich weiter so möglich sei, könne zur Zeit nicht eingeschätzt werden. In der Kirchengemeinde werde aktuell überlegt, wie man damit weiter umgehen könne. „Wir wollen auf jeden Fall eine Möglichkeit zur Trauerfeier schaffen, wenn alles vorbei ist“, sagt der Geistliche. Ob das dann mit jeder Trauergesellschaft einzeln stattfinde, oder in einer anderen Form, stünde noch nicht fest.