Auf der konstituierenden Sitzung des neuen Ortsvereinsvorstandes der SPD wurden zwei Themenbereiche intensiv behandelt. Der erste betraf die aktuelle Politik in Deutschland und Europa. Um gegen den beschämenden Rechtsruck in Deutschland ein Zeichen zu setzen, beschloss der Vorstand, den Telgter Aufruf „gegen Rassismus, Hass und Gewalt“ zu unterstützen und ihn auf Ostbevern zu übertragen. Wer einen gleichlautenden für das Dorf geltenden Aufruf unterstützen will, kann dies auf der SPD-Facebook-Seite gerne tun, freuen sich die Sozialdemokraten schon jetzt über viel Zuspruch und Unterstützung in dieser Sache.

Zum anderen beauftragte der Vorstand die Fraktion, den Rat der Gemeinde in einem Dringlichkeitsantrag dazu aufzufordern, sich der Aktion „Sicherer Hafen“ der Bewegung „Seebrücke“ anzuschließen. Auch Ostbevern müsse und könne geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus dem Krisengebiet an Europas Außengrenzen Bleibe und Unterkunft anbieten.

Im zweiten Themenblock ging es um die Planung der Vorstandsarbeit bis zu den Sommerferien. Hauptpunkt war die Vorbereitung der Kommunalwahl im September. Dabei betonte der neue Vorsitzende, wie sehr er es begrüßt habe, dass sich Karl Piochowiak bereiterklärt habe, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. „Ich denke, Ostbevern hat jetzt eine wirkliche Wahl, und wir werden alles dazu tun, dass Karl die Wahl gewinnt“, so Willy Ludwig.

Nach der Bildung eines Wahlkampfteams, ersten Weichenstellungen zum Programmprozess und einer Themensammlung für den nächsten „Biber“ wurden noch drei Aktionen, die in den kommenden Monaten durchgeführt werden, vorbereitet.

Die erste ist das traditionelle Hallenfußballturnier, das verschoben werden musste, und zwar vom 19. April (Kirmessonntag) auf den 3. Mai, Beginn 11.30 Uhr. Die zweite Aktion: „SPD vor Ort“ im Baugebiet Grevener Damm am 25. April um 15 Uhr. Sowie die dritte Veranstaltung: die Verleihung des zehnten Bürgerpreises an den „Verein zur Förderung der Dorfgemeinschaft Brock“ am 21. Juni.