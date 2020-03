„Wir schaffen das“

Sehr geehrte Ostbevernerinnen und Ostbeverner,

nun hat die Corona-Pandemie auch Ostbevern erreicht. Das Gesundheitsamt des Kreises hat die erste Erkrankung mit dem Corvid-19-Virus in unserer Gemeinde bestätigt.

Mir ist bewusst, dass solche Meldungen, aber auch die zahlreichen Einschränkungen, denen wir derzeit ausgesetzt sind, bei vielen für große Verunsicherung sorgen. Doch bei aller verständlichen Aufregung ist es wichtig, dass wir in diesen Tagen alle einen kühlen Kopf bewahren und ebenso aufmerksam wie besonnen auf diese besondere Herausforderung reagieren. Und dazu möchte ich Sie alle sehr herzlich aufrufen.

Natürlich sind die Schließung von Schulen, Kitas und weiteren Einrichtungen sowie die Absage zahlreicher und von langer Hand geplanter Veranstaltungen drastische Maßnahmen, die nicht nur Einfluss auf das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde nehmen, sondern die uns auch persönlich in unseren gewohnten Freiheiten extrem beschneiden. Doch zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Gebot der Stunde, das Ansteckungsrisiko so weit wie irgend möglich zu reduzieren, wenn wir eine (noch schnellere) Ausweitung des Corona-Virus verhindern wollen.

Und auch wenn es uns allen schwerfällt, ich kann nur an Sie appellieren, bleiben Sie in den nächsten Wochen zu Hause und vermeiden Sie nach Möglichkeit soziale Kontakte. Denken Sie bitte daran, dass Sie sich nicht nur selbst einer Ansteckungsgefahr aussetzen, sondern Sie selbst auch andere anstecken können.

Für die Mehrheit der Bevölkerung wird ein Corona-Infekt wahrscheinlich einen milden Krankheitsverlauf nehmen, doch besonders für ältere Menschen kann die Infizierung mit Corona-Viren fatale Folgen haben. Diese Bevölkerungsgruppe gilt es deshalb, besonders zu schützen und zu unterstützen.

Ostbevern zeichnet sich seit jeher durch eine große nachbarschaftliche Solidarität aus, und es gibt schon heute viele Bürgerinnen und Bürger, die sich um ältere Familienangehörige oder Nachbarn kümmern, indem sie Einkäufe erledigen oder Fahrten zum Arzt übernehmen.

Dieses Engagement wird jetzt wichtiger denn je und ich danke allen, die hier bereits Hilfe leisten. Dort, wo das (bislang) nicht möglich war oder nicht funktioniert hat, möchten wir nun Unterstützung anbieten. Frei nach dem Motto „Ostbevern hilft sich – Bürger für Bürger“ haben wir unter0 25 32/ 82 35 eine Hotline im Rathaus eingerichtet, unter der sich Ostbeverner/innen melden können, wenn sie Hilfe benötigen. Melden können sich unter dieser Nummer aber auch Menschen, die Hilfe anbieten möchten. Wir werden dann die Koordination der Hilfeleistung übernehmen.

Liebe Ostbevernerinnen und Ostbeverner,

schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage. Dort finden Sie zahlreiche Informationen zum Corona-Virus. Bitte versorgen Sie auch diejenigen mit Informationen, die nicht auf unsere Webseite zugreifen können.

Die Corona-Pandemie ist eine große Bewährungsprobe für den Zusammenhalt und Gemeinsinn unserer Gemeinde. Bislang habe ich Ostbevern immer als sehr starke und solidarische Gemeinschaft erlebt. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung auch gemeinsam gut meistern werden. Jetzt können wir zeigen, das uns mehr eint als trennt! Ich bin deshalb überzeugt: „Wir schaffen das!“

Vielen Dank, dass Sie sich solidarisch zeigen und Danke auch an all diejenigen, die in diesen Tagen besonders gefordert sind!

Halten Sie durch und vor allem: „Bleiben Sie gesund!“

Ihr Wolfgang Annen