Immer größer werden von Tag zu Tag die Einschränkungen für das öffentliche Leben. Das stellt auch die Unternehmer in Ostbevern vor neue Herausforderungen. „Ich möchte keine Mitarbeiter entlassen müssen oder Kurzarbeit anmelden“, sagt Andrea Bergenroth von der „Alten Post“.

Deswegen hat sich die Geschäftsfrau etwas einfallen lassen. Nachdem sie im vergangenen Jahr das Ende des „Mittagstisches“ in der „Alten Post“ einläutete, so will sie das Angebot jetzt wieder aufleben lassen und damit besonders älteren Mitbürgern so etwas Hilfe – in Zeiten von zum Teil leeren Supermarktregalen und maximalen Kontakteinschränkungen – zukommen lassen. Interessenten können ab sofort ihr Mittagessen in der „Alten Post“ bestellen und „am Fenster“ abholen oder sich direkt nach Hause bringen lassen. Erreichbar ist die „Alte Post“ unter 211.