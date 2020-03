In enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung Warendorf sowie den Städten und Gemeinden hat die Abfallwirtschaftsgesellschaft entschieden, alle Recycling- und Wertstoffhöfe zu schließen, das gilt auch für die Anlage in Ostbevern. Diese Regelung greift sofort. Die Maßnahme dient zum Infektionsschutz der anliefernden Bürger und der eigenen Mitarbeiter. Mit der Schließung der Recyclinghöfe werden auch die Annahme von privat angelieferten Grünabfällen und der Verkauf von Kompostprodukten am Kompostwerk auf dem Gelände des Entsorgungszentrums in Ennigerloh eingestellt. Zudem können Elektrogroßgeräte nicht mehr bei den Bürgern vor Ort abgeholt werden. Bereits telefonisch abgestimmte Termine entfallen. Alle aufgeführten Regelungen gelten in Absprache mit dem Kreis Warendorf zunächst bis zum 19. April. „Nach einer Neubewertung der Lage zu diesem Zeitpunkt, werden situationsbezogen neue Entscheidungen getroffen“, heißt es in einer Mitteilung.