Am Donnerstag, 26. März, sollte der Markt wieder zurück an seine alte Wirkungsstätte vor das Rathaus ziehen. Das Ende der Übergangslösung entlang der Hauptstraße sollte eigentlich mit einigen Aktionen gefeiert werden. Doch daraus wird jetzt nichts. Aufgrund der Corona-Krise und den daraus resultierenden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, entfallen diese Angebote. Auch der Umzug muss nun warten. Ende April ist jetzt als neuer Termin anvisiert. Am Donnerstag findet der Markt damit in gewohnter Weise auf der Hauptstraße statt.