Aufgrund der aktuellen Krisensituation müssen die für die kommenden Wochen geplanten Veranstaltungen der kfd Ostbevern ausfallen. Der Kreuzweg am 1. April, die Staudenbörse am 16. April, die Bärlauchtour am 18. April und die Theaterfahrt zum Boulevard-Theater, die am 6. Mai vorgesehen war, können nicht stattfinden. Das kfd-Leitungsteam hofft, dass sich die Lage bis zur Maiandacht am 24. Mai wieder normalisiert hat und informiert rechtzeitig in der Tagespresse.