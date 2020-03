In diesem Jahr wird es in Ostbevern und in Brock keine Gottesdienste in der Osterzeit geben. Das Fest findet aber dennoch statt.

Die Ambrosius-Gemeinde will den Menschen die Möglichkeit geben, die Heilige Woche zu Hause zu feiern. Dazu kann ab sofort kostenlos im Pfarrbüro eine Osterbox bestellt werden. In dieser kleinen Kiste finden sich Anregungen und Ideen, wie zu Hause Ostern gefeiert werden kann. „Wir bieten die Box in drei Varianten an: Eine klassisch-liturgisch Variante, eine moderne-alternative Version und eine kreative Mischung für Familien mit Kindern im Alter bis zu zehn Jahren“, heißt es von der Pfarrgemeinde. Geschichten, Bilder, Aktionsvorschläge, Buchsbaum und eine Osterkerze bilden die Basis für die verschiedenen Pakete. Die bestellten Boxen werden direkt nach Hause bis zum 4. April geliefert.

Bestellungen unter Angabe der Adresse und gewünschten Variante nimmt das Pfarrbüro noch bis zum 1. April unter 95 66 19 10 oder Pastoralreferent Florian Schulz per Mail an schulz-f@bistum-muenster.de entgegen.