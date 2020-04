Offenes Ohr für Nöte und Ängste

Ostbevern -

Die Corona-Krise trifft die Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen ihres Lebens. Und weil es sicherlich auch schön sein kann Zeit mit der Familie zu Hause zu verbringen, so kann es aber auch gleichsam anstrengend sein. Sollte der Stress zu groß werden, bietet die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern jetzt ein „Sorgentelefon“ an.