„Es ist überwältigend zu sehen, wie viel Hilfe ich aus Ostbevern bekommen habe“, ist Yolanda Loo-Bessems aus Margraten in den Niederlanden noch immer tief beeindruckt. Bereits im Februar hatte sie Kontakt in der Bevergemeinde gesucht. Über die Gemeindeverwaltung kam sie an den Heimatverein.