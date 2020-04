Hilfsangebote laufen schleppend an

Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und bereits seit einiger Zeit gibt es verschiedene Hilfsangebote in der Bevergemeinde. Initiatoren und Beteiligte würden sich freuen, wenn diese Angebote – gerade auch jetzt vor Ostern – noch eine größere Resonanz erfahren würden.

So heißt es unter anderem von der Gemeinde, dass das Angebot „Ostbevern hilft sich – Bürger für Bürger“ noch etwas verhalten läuft. „Das kann gerne noch mehr werden“, sagt Ulrike Jasper von der Gemeinde. Insgesamt 25 Helfer haben sich in die Liste eintragen lassen. Eine schon recht ansehnliche Zahl. Dem gegenüber stehen jedoch erst drei Vermittlungen sowie eine Vermittlung an das Hilfsangebot der Messdiener.

Die Gemeinde weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass sich das Angebot nicht nur an Menschen richtet, die unter Quarantäne stehen. „Es richtet sich überdies an Menschen, die nicht in der Lage sind sich selbst zu versorgen“, erläutert Ulrike Jasper. Und zielt damit auf Menschen ab, die eben nicht auf familiäre Hilfe, Hilfe aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder aus der Nachbarschaft bauen können, die aber dennoch dem Personenkreis einer Risikogruppe angehören oder das Haus nicht verlassen können oder auch wollen. Das werde im persönlichen Gespräch überprüft, denn „die Hilfsangebote sollen natürlich auch nicht ausgenutzt werden.“

Neben den Hilfsangeboten der Messdiener aus St. Ambrosius und der Gemeinde, bieten auch viele Einzelhändler und Gewerbetreibende verschiedene Serviceleistungen an. So gibt es zahlreiche Hol- und Lieferangebote. Mittlerweile haben sich über 25 Händler, Gastronomen und Dienstleister in der Verwaltung gemeldet, die in diesen Tagen diesen Service anbieten. Von A wie Arzneien bis Z wie Zwiebeln gibt es eine große Palette an Produkten, die die Ostbeverner telefonisch oder online bestellen und sich anschließend nach Hause liefern lassen können. Auch zahlreiche Dienstleistungen haben die Unternehmen im Angebot, die in Anspruch genommen werden können, ohne dass die Bevölkerung ihr Zuhause verlassen muss.

Auf der Homepage der Gemeinde sind alle Dienste gelistet. Zu finden unter www.ostbevern.de unter dem Menüpunkt Hol- und Lieferdienste in Ostbevern.

Den Einkaufsservice der Messdiener ist von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr unter 0 15 73/ 4 48 92 84 erreichbar. Die Hotline „Ostbevern hilft sich – Bürger für Bürger“ nimmt unter 82 35 Vermittlungen entgegen.