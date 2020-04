Die Gemeinde Ostbevern setzt bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in diesem Jahr auch auf natürliche Unterstützung. Genauer gesagt auf die von heimischen Vogelarten und Fledermäusen. Denn die haben Raupen zum „Fressen“ gerne.

Nistkästen sollen nun dabei helfen, dass sich die Vögel und Fledermäuse fleißig vermehren, um dann den haarigen Raupen den Garaus zu machen.

Und damit Vogelbrutpaare sowie Fledermauseltern bei der Nahrungssuche für ihren Nachwuchs nicht zu weit fliegen müssen, liegt es auf der Hand, die Nisthilfen möglichst dort aufzuhängen, wo sich ein „Raupenbuffet“ erwarten lässt, nämlich an Eichenbäumen.

Über 60 Nistkästen für Meisen und Fledermäuse haben die Mitarbeiter des Bauhofes deshalb in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet aufgehangen, so zum Beispiel an den Bäumen entlang der beiden Eichenalleen an den Schützenplätzen im Ortsteil Brock und in Ostbevern, am Parkplatz des Heimathauses oder auch an der Schulstraße oder der Pfarrer-Harrier-Straße.

Gebaut wurden die Kästen von Jugendlichen des Kinder- und Jugendwerkes Ostbevern. Im Rahmen eines Holzworkshops unter der fachkundigen Leitung von Andre Peters haben sie sich im Januar 2020 mit Feuereifer in die Produktion gestürzt.

Anfang März konnten Bürgermeister Wolfgang Annen und Bauhofleiter Alfred Wichmann-Bischof nun die gesamten Holzbauwerke, rund 30 Meisenkästen und 30 Nistkästen für Fledermäuse, von Jugendpfleger Attila Repkeny entgegen nehmen.

Ob Meisen und Co. nun wirklich Abhilfe gegen die giftigen Raupen des Eichenprozessionsspinners schaffen können, bleibt abzuwarten, denn bewiesen ist der Erfolg der Methode bislang nicht. Die Gemeinde Groesbeek in den Niederlanden hat jedoch gute Erfolge damit erzielt. Insofern sind Bürgermeister Wolfgang Annen und Bauhofleiter Alfred Wichmann-Bischof optimistisch, dass es auch in Ostbevern gut funktionieren wird.

Beide sind sich einig: „Versuch macht klug – und ganz unabhängig davon, ein guter Beitrag zum Vogelschutz sind die Nistkästen allemal“.

Natürlich setzt die Gemeinde bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners nicht ausschließlich auf die natürlichen Fressfeinde der haarigen Raupen. Wie auch schon in den Vorjahren arbeiten die Mitarbeiter des Bauhofes wieder mit großem Aufwand daran, die Nester und Raupen vor allem in den sensiblen öffentlichen Bereichen, wie Schulhöfen, Kinderspielplätzen sowie in stärker frequentierten Aufenthaltsbereichen zu entfernen. Dabei wird auch der Einsatz neuartiger „Fallen“, mit denen die Raupen mittels eines Lockstoffes „in den Sack gelockt“ werden sollen, getestet.