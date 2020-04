Viele Schüler der Josef-Annegarn-Schule sind inzwischen in das Projekt „Mach dein Ding und gestalte dein eigenes Projekt“ eingebunden. Es soll der Langeweile während der Corona-Krise vorbeugen. Das beste Projekt soll von der Schule prämiert werden. Constantin Künne und Jan-Willm Struffert hatten die Idee Ostbeverns längstes Mettendchen zu machen. Dieses wurde jetzt zusammen mit Metzgermeister Uwe Reckermann gefertigt. Es hat eine Länge von circa 18 Metern und wiegt rund 15 Kilogramm. Am heutigen Donnerstag werden kleine Stücke von Ostbeverns längster Mettwurst gegen eine freiwillige Spende an die Aktion Lichtblicke auf dem Wochenmarkt verteilt.