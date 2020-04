Kontakt-Fenster für Besucher

Seit dem 23. März besteht im Seniorenzentrum St. Anna und in der Senioren-WG „Alte Bäckerei“ – wie in allen Altenpflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen – aufgrund der Corona-Pandemie ein Besuchsverbot für die Bewohner und ihre Angehörigen. Das gilt seit nunmehr drei Wochen. Auch der Kontakt zum Pflegepersonal beschränkt sich auf das Wesentliche, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenzentrums. Wenn möglich, wird Abstand gehalten. Zudem tragen alle Mitarbeiter einen Mundschutz. Diese wurden von vielen fleißigen Händen in Heimarbeit oder während der Dienstzeit genäht. „Dafür sind wir sehr dankbar“, erläutert Johannes Mersmann , der Leiter der Einrichtung.

Die Sorge vor einer Ansteckung der Bewohner mit Covid-19 sei groß. Groß sei aber auch das Verständnis für die einschränkenden Maßnahmen, berichtet Mersmann. Bisher wurden sowohl Bewohner als auch die Mitarbeiter, bei denen Corona-Verdacht bestand, negativ auf das Virus getestet.

„ Nicht wenige Bewohner fühlen sich einsam. Nicht wenige Bewohner fühlen sich einsam. “ Johannes Mersmann

„So wichtig diese Maßnahmen auch sind, um eine Infektion mit dem Corona-Virus zu verhindern, stellt all dies für viele Bewohner unserer Einrichtungen eine erhebliche Einschränkung in ihrem Alltag dar“, so Mersmann. „Wir sind hier in einer ländlichen Region, der familiäre Zusammenhalt ist oft sehr groß. Nicht wenige fühlen sich einsam und vermissen den regelmäßigen Kontakt zu ihren Angehörigen und Bekannten sehr.“ Zurzeit findet dieser Kontakt vor allem über das Telefon statt. Viele Angehörige rufen mehrmals in der Woche bei den Bewohnern oder in den Wohnbereichen an. Sie erkundigen sich nach dem Befinden ihrer Verwandten oder wollen sich einfach nur unterhalten. Auch Briefe oder E-Mails erreichen die Bewohner und sorgen für Abwechslung im Alltag. Einige Bewohner halten den Kontakt auch durch Videoanrufe. Extra dafür seien Tablets in der Einrichtung angeschafft worden, so Mersmann.

„ Wenn man laut spricht, kann man sich an dem Fenster sogar etwas unterhalten. Wenn man laut spricht, kann man sich an dem Fenster sogar etwas unterhalten. “ Johannes Mersmann

Was könne man sonst noch tun, um den Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen zu ermöglichen? Diese Frage stellten sich die Mitarbeiter der Einrichtung. Es gibt nun ein neues Kontakt-Fenster im Seniorenwohnheim St. Anna und in der Senioren-WG. Dieser speziell eingerichtete Bereich neben dem Haupteingang ermöglicht es den Bewohnern, zumindest einen „Fenster-Besuch“ zu bekommen. Bewohner und Besucher setzen sich auf jeweils eine Seite des Fensters, sie können sich durch die Scheibe sehen, sich zuwinken und Bilder zeigen. „Wenn man laut spricht, kann man sich sogar etwas unterhalten“, sagt Mersmann.

„ Wir suchen noch Ehrenamtliche, die im Innenhof unseres Hauses ein kleines Konzert geben möchten. Wir suchen noch Ehrenamtliche, die im Innenhof unseres Hauses ein kleines Konzert geben möchten. “ Johannes Mersmann

Bewohner, die nicht selbstständig zum „Fenster-Besuch“ laufen können, werden von dem Betreuungspersonal dorthin gebracht. Zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 14.30 und 17 Uhr können sich Angehörige, die diese Möglichkeit nutzen wollen, telefonisch in der jeweiligen Einrichtung melden und einen Besuchstermin vereinbaren. In den ersten Tagen habe das neue Angebot großen Anklang gefunden. Die Einrichtung musste die individuelle Besuchszeit auf ungefähr 15 Minuten begrenzen, weil die Besucheranfragen zu Ostern so hoch gewesen seien.

Die Mitarbeiter planen bereits weitere Aktionen. Beispielsweise sollen die Sinne der Bewohner durch Musik und Gerüche angeregt werden. „Kreativität ist gefordert“, weiß Mersmann. Und: „Wir suchen noch Ehrenamtliche, die im Innenhof unseres Hauses ein kleines Konzert geben möchten.“