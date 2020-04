Auch in Zeiten der Corona-Pandemie ist neben dem Schutz der eigenen Gesundheit nach wie vor auch an den Schutz der Umwelt zu denken. Deswegen gibt es in diesem Jahr erneut die Aktion „Blühstreifen“ des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes. In und um die Bevergemeinde soll es wieder kräftig blühen und so ein bunter und reich gedeckter Gabentisch für unzählige Insekten geschaffen werden.

„Saatgut für 15 Hektar wurden uns in diesem Jahr gesponsert“, sagt Paul Verenkotte und freut sich, dass der Landwirtschaftliche Ortsverband noch weiteres Saatgut im Falle entsprechender Nachfrage zur Verfügung stellt.

Das Aktionsangebot zum Einsäen der sogenannten Blühstreifen richte sich nämlich nicht nur an Landwirte. „Wir laden alle ein mitzumachen“, sagt Verenkotte. Denn schließlich würden nicht nur Insekten von den „wilden Streifen“ profitieren, sondern auch zahlreiche Vögel und Wildtiere.

Doch nicht nur für Flora und Fauna sind die Blühstreifen ein Gewinn. Auch den Landwirten können sie durchaus in die Karten spielen. Denn im Bereich der sogenannten Sichtdreiecke – also zum Beispiel an Straßenkreuzungen, an denen Feldfrüchte die Sicht von Verkehrsteilnehmern beeinträchtigen – dürfen nach einem schweren Unfall im Kreis Warendorf bestimmte Bereiche nicht mit Mais, Raps oder ähnlichem bepflanzt werden. Die Blühmischungen an diesen Stellen auszubringen biete da eine sinnvolle Alternative, ist sich der Vorsitzende des landwirtschaftlichen Ortsverbandes sicher. Darüber hinaus biete es sich auf Feldern mit Stellen an, an de­nen zu viel Wasser steht, weil dort kein Getreide wächst.

Bereits im dritten Jahr findet die Aktion inzwischen statt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. „Wir hoffen in diesem Jahr auf etwas mehr Wasser im Mai“, sagt Verenkotte. Aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre sei die Mischung der Samen etwas verändert worden. Darunter sind unter anderem Rotklee,Sommerwicken, Buchweizen,Ringelblumen, Borretsch, Dill und Koriander. Für das Ausbringen sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Und die Flächen sollten schon mindestens 1,5 Meter breit sein. Besser seien jedoch noch größere Flächen. Die Aussaat soll Anfang Mai erfolgen. „Wir arbeiten auch mit den Bröckern zusammen“, das funktioniere sehr gut, sagt der erste Vorsitzende. Auch beim Ausbringen der Saat greife man sich gegenseitig unter die Arme.

Insbesondere die Abschnitte sollen mit Blühstreifen versehen werden, die an Radwegen oder Straßen verlaufen. So bieten die Anpflanzen nicht nur was fürs Auge, sondern regen womöglich auch zum Mit- und Nachmachen an. Denn Insektenschutz geht alle etwas an.