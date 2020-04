„Es kommt mir gar nicht wie 25 Jahre vor“ – ein ungewohntes Szenario für Bürgermeister Wolfgang Annen . Normalerweise ist er es, der zu einem Dienstjubiläum in der Verwaltung die Glückwünsche ausspricht. Diesmal aber war es genau anders herum.

Der Bürgermeister durfte anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen entgegennehmen. Die überbrachte diesmal stellvertretend für das gesamte Kollegium der Allgemeine Vertreter, Dr. Michael König, – mit gebührendem Abstand natürlich, wie es sich in diesen Tagen gehört.

Dass in Krisenzeiten vieles anders läuft, als man es gewohnt ist, das weiß Wolfgang Annen nur zu genau. Schließlich hat er in früheren Jahren bereits für die UN in den Krisengebieten Afrikas und Asiens gearbeitet, bevor er schließlich 1995 mit der Aufnahme eines Fachhochschulstudiums zum Diplom-Verwaltungswirt seine Laufbahn im öffentlichen Dienst startete. Danach folgten Tätigkeiten bei der Bundespolizei in Trier sowie als ehrenbeamteter Bürgermeister in der Gemeinde Pluwig. 2014 wurde Annen zum Bürgermeister der Gemeinde Ostbevern gewählt.

Bei einem Blick zurück auf die vergangenen Jahre zieht der Jubilar ein positives Resümee. „Ich hatte und habe immer viel Spaß an meiner Arbeit, so dass die Zeit nur so verflogen ist. Es kommt mir gar nicht wie 25 Jahre vor.“

Dass jegliche Feierlichkeiten aufgrund der Corona-bedingten Kontakteinschränkungen zu seinem Dienstjubiläum ausfallen müssen, schmerzt den Verwaltungschef nicht, ganz im Gegenteil: „In Zeiten wie diesen gibt es ganz andere Prioritäten“.