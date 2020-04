Die Idee war gut. Martin Hengst von der Tagespflege „Die Mobile“ und Erwin Kock vom Fair-Teiler Ostbevern wollten in diesen Tagen diejenigen mit einem warmen Mittagessen versorgen, die sonst ihre Lebensmittel über den Fair-Teiler beziehen. Denn die karitative Lebensmittelausgabe am Lienener Damm ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen, ebenso wie die Tagespflege. Geeignete Räumlichkeiten für die Vorbereitung und Ausgabe des Essens standen zur Verfügung. Auch ein Sponsor und freiwillige Helfer waren schnell gefunden.

Der Start in der Vorwoche verlief zunächst auch vielversprechend: 24 Essen wurden bei der Premiere am vergangenen Dienstag herausgegeben. Doch danach blieb das Interesse an der kostenlosen Essensausgabe aus. Am Ende waren es nur noch sechs Mahlzeiten, die ihre Abnehmer fanden. Zu wenig, um das Angebot weiter fortzusetzen.

Woran das mangelnde Interesse gelegen hat, ist den beiden Organisatoren nicht bekannt. Enttäuscht darüber sind sie aber nicht: „Einen Versuch war es auf jeden Fall wert. Die, die da waren, fanden es gut – und zumindest die konnten wir eine Woche mit einem warmen Mittagessen glücklich machen.“