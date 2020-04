Verkaufswege in den Autohäusern werden vielfältiger

„Wir sorgen auch in Zeiten von Corona uneingeschränkt für Mobilität“, betonen Philipp Schapmann und Rainer Köckemann von den beiden gleichnamigen Autohäusern. Denn Virus hin oder her: Die Werkstätten hätten geöffnet, und die Verkäufer seien uneingeschränkt ansprechbar. Zudem, darauf legen beide Geschäftsführer großen Wert, würden sämtliche Hygieneregeln bereits seit Beginn der Corona-Krise uneingeschränkt eingehalten.

Dazu gehört nicht nur eine Abtrennung etwa im Kundencenter und die gängigen Abstandsregelungen, sondern auch spezielle Sitz-, Lenkrad- und Schaltknaufbezüge unter anderem bei Reparaturen oder Probefahrten. „Die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter hat bei uns Priorität“, betonen beide unisono. Zudem gehe es letztlich darum, bei den Kunden ein gutes und vor allem sicheres Gefühl zu garantieren – und das gelte nicht nur für die Qualität der Arbeit, sondern auch das Einhalten sämtlicher Vorschriften in Zeiten von Corona.

In den vergangenen Wochen haben die Autohäuser Köckemann und Schapmann allerdings eine gewisse Verunsicherung bei den Kunden gespürt. „Wir haben immer wieder Anrufe gehabt, ob wir überhaupt geöffnet haben“, erzählt Rainer Köckemann, und Philipp Schapmann bestätigt das. Durch die gerade erfolgten Lockerungen hoffen sie, dass sich diese Unsicherheit bei den Kunden legt. Denn: „Bei uns läuft der Betrieb ganz normal“, sagen sie.

Wunschwagen per Handyvideo

Das betreffe auch den Verkauf. Ob per Internet, am Telefon oder bei einer Videokonferenz, bei der das Fahrzeug online vorgeführt wird: Die Wege der Kontaktaufnahme sind vielfältig, betont Klaus Uhlenhake, Verkäufer im Autohaus Köckemann. Bereits mehrfach habe er in den vergangenen Tagen Interessenten ihren Wunschwagen per Handyvideo vorgeführt und die Feinheiten erläutert. Das übrigens sei zum Teil bereits vor Corona nicht unüblich gewesen, denn immer öfter würden Interessenten sich etwa eine längere Anreise sparen und sich beispielsweise per Videokonferenz einen ersten Eindruck von ihrem Traumwagen verschaffen.

Beide Autohäuser sind in der Krise enger zusammengerückt als vorher, und das hat ihrer Meinung nach einen einfachen Grund: „Wir haben beide das Ziel, die Ostbeverner und alle anderen Kunden auch in Zeiten von Corona mobil zu halten“, betonen Rainer Köckemann und Philipp Schapmann.