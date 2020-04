Zugegeben: Der Sport rückt in der Corona-Krise in den Hintergrund. Aber alle Lockerungen, jeder kleine Schritt zurück zur Normalität, tut dem öffentlichen Leben gut. Zu den Sportarten, die in Nordrhein-Westfalen als erste wieder ausgeübt werden dürfen, zählen wohl Golf und Tennis. Der Tennis-Club Ostbevern könnte sofort starten.