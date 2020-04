Die Mitglieder des Vorstands des SPD-Ortsvereins haben sich im Zeichen von Corona zu einer Telefonkonferenz zusammengeschlossen. Hauptthemen: die Verlegung der geplanten Veranstaltungen und eine Bewertung der aktuellen Situation, wie es in einer Mitteilung der SPD heißt.

Der Ortsvereinsvorsitzende Willy Ludwig gab bekannt, dass die Aktion „SPD-vor-Ort“ im Baugebiet Grevener Damm verschoben werden müsse. „Wir müssen die Entwicklung abwarten. Der Besuch wird in jedem Fall nachgeholt“, so Ludwig. „Wenn wir Glück haben, vielleicht im Herbst.“ Das gelte auch für das für den 3. Mai geplante traditionelle Hallenfußballturnier. Der Vorstand plane nun, stattdessen im August oder September erneut ein Turnier auf dem Platz in Brock durchzuführen. Der Termin für die Übergabe des SPD-Bürgerpreises an die Dorfgemeinschaft Brock (21. Juni) wurde erst einmal beibehalten. „Ob auch er verschoben werden muss, wird sich im Mai entscheiden“, erklärte Ludwig.

Was die aktuelle Situation in Ostbevern angeht, bedankte sich der SPD-Vorsitzende bei all denen, die Tag für Tag unter hohem persönlichen Einsatz dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger Ostbeverns umfassend versorgt werden, sei es in den Arztpraxen, den Lebensmittelgeschäften oder den Gewerbebetrieben. Ludwig zeigte sich erfreut über den rücksichtsvollen und solidarischen Umgang der Menschen miteinander.

In Bezug auf die Lokalpolitik wurde der Stand der Arbeit am Kommunalwahlprogramm, das von drei Arbeitsgruppen erarbeitet wird, angesprochen und darauf hingewiesen, dass am 7. Mai der Rat wieder seine Arbeit mit öffentlichen Sitzungen aufnehmen will.