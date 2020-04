Das Coronavirus hat Deutschland in einem Maß getroffen, auf das sich niemand vorbereiten konnte – und das nicht nur gesellschaftlich, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Für viele Branchen bedeuteten die Einschränkungen und Schutzmaßnahmen der letzten Wochen eine Vollbremsung bei voller Fahrt – auch in Ostbevern.

Welche Auswirkungen hat dieser Tritt auf die Bremse für die Firmen vor Ort gehabt? Wie die Gemeinde mitteilt, möchte Bürgermeister Wolfgang Annen das jetzt von den Ostbeveraner Unternehmen genauer erfahren und lädt die heimischen Betriebe zur Teilnahme an einer Umfrage ein. Diese wurde den Unternehmen gerade per E-Mail zugeschickt.

Die Firmeninhaber werden dabei gebeten, fünf kurze Fragen zu beantworten, zum Beispiel ob das Unternehmen Umsatzeinbußen zu verzeichnen hat, ob das Unternehmen Kurzarbeit beantragt hat, aber auch, ob NRW-Soforthilfen oder KfW-Kredite beantragt wurden.

„Mir ist es wichtig, dass es den Ostbeveraner Unternehmen gut geht, deshalb möchte ich gerne wissen, wie sie durch diese Krise gekommen sind bzw. noch kommen werden,“ so Annen zu den Beweggründen für die Umfrage.

Den Firmen vor Ort in dieser Zeit behilflich zu sein, soweit es im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt, das sei Annens Anliegen, heißt es in der Mitteilung weiter: „Wir haben bereits direkt zu Anfang der Krise auf unserer Homepage eine Auflistung von Ansprechpartnern, Hotlines und Internetadressen veröffentlicht, damit sich Unternehmen schnellstmöglich kundig machen konnten, welche Hilfsprogramme sie in Anspruch nehmen können. Das wurde sehr gut angenommen. Doch vielleicht gibt es noch mehr, was wir tun können. Doch dafür muss ich mir erst einmal einen Überblick über die Situation verschaffen.“

Der Verwaltungschef erklärt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch Folgen auf das gesamte gesellschaftliche Leben in der Gemeinde haben werden. „Wenn es zu Einbrüchen bei der Gewerbesteuer und auch Einkommenssteuer kommt, und davon ist auszugehen, dann trifft uns das alle in Ostbevern.“

Bis zum 15. Mai haben die Unternehmen Gelegenheit, den Fragebogen an die Gemeinde zurückzuschicken. „Ich stehe aber auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung“, bietet Annen an und hofft, dass sich zahlreiche Unternehmen an der Umfrage beteiligen. Je mehr mitmachen, umso umfassender sei das Bild.