Unbekannte Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag unrechtmäßig Zutritt zu einer Gaststätte am Lienener Damm. Den Tatzeitraum grenzt die Polizei in einer Mitteilung auf 1 bis 10.30 Uhr ein. Nähere Angaben zum Einbruch und einer möglichen Beute werden nicht gemacht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, 0 25 81/94 10 00, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.