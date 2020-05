Nach einer Zeit der Vakanz, in der Henriette Harmann bereits kommissarisch die Leitung der Kindertagesstätte St. Josef übernommen hatte, wurde ihr nun vom Träger der Einrichtung, der Katholischen Kirchengemeinde St. Ambrosius Ostbevern, die Leitung übertragen. Zum neuen Kindergartenjahr wird Harmann dann offiziell diese Aufgabe übernehmen.

„Aber nicht nur die Leitungsfrage ist damit erfreulicherweise gut geklärt, auch wurden eine neue Vollzeitkraft, zwei Teilzeitkräfte und eine Praktikantin im Anerkennungsjahr eingestellt“, heißt in einer Mitteilung von Pfarrer Marco Klein. Auch ein Mitarbeiter konnte nach Ende seiner Ausbildung nun in Vollzeit übernommen werden. „Damit ist die Kita personell sehr gut aufgestellt, und die Mitarbeiter freuen sich, nach den durch die Pandemie turbulenten Zeiten mit vielen Herausforderungen hoffentlich bald wieder mit allen Kindern zusammen durchstarten zu können“, so Pfarrer Klein abschließend.