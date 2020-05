Ab Sonntag, 17. Mai finden in der evangelischen Christuskirche in Ostbevern wieder Gottesdienste statt. Aufgrund der Hygienebestimmungen kann der Gottesdienst nicht in gewohnter Form stattfinden, sondern wird an die aktuelle Lage angepasst. Um 9.30 Uhr und um 10.10 Uhr feiert die Gemeinde jeweils einen etwa 20-minütigen Kurzgottesdienst Die Sitzplätze sind auf eine Anzahl von 18 begrenzt. Um niemanden wieder wegschicken zum müssen und die Besucher auf die beiden Gottesdienste verteilen zu können, bittet die Kirchengemeinde die Gemeindeglieder, sich telefonisch zu den Öffnungszeiten der Gemeindebüros zum Gottesdienst anzumelden. Das Gemeindebüro in Ostbevern ist dienstags von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr ist unter 0 25 32/96 32 86, das Gemeindebüro in Telgte montags, dienstags, freitags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr zu erreichen. Bei dieser Anmeldung werden auch Kontaktdaten abgefragt, die vertraulich behandelt und nur im Fall einer Nachverfolgung von Infektionsketten in Anspruch genommen werden. Die Kirchengemeinde ist gehalten, so zu verfahren. Während des Gottesdienstes ist Gemeindegesang leider nicht erlaubt. Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Feier des Abendmahls bleibt ausgesetzt. In alle anderen Maßnahmen werden die Besucher vor Ort von Mitarbeitern eingewiesen.