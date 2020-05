Die Corona-Krise stellt alle Menschen auf eine harte Probe. Da sei es gar nicht so einfach, die Hoffnung nicht zu verlieren, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrgemeinde St. Ambrosius. Hoffnungsschimmer zum Mitnehmen, so heißt eine Aktion, die vom Vorstand des Pfarreirats ins Leben gerufen wurde. Vom Christi-Himmelfahrtsfest an, wird es zu jedem Wochenende unter dem Kreuz an der Ostseite der Ambrosius-Kirche in Ostbevern einen Bogen mit kurzen Texten zum Thema Segen-Hoffnung-Trost geben. Wer möchte, kann sich dort einen der farbigen Hoffnungsstreifen mitnehmen.