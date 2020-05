Mit Blumen, einem Gedicht und zahlreichen Schachteln mit etwas zum Naschen machten sich am Donnerstag Mitglieder des SPD-Ortsvereins nach eigenen Angaben auf einen langen Weg. Sie besuchten Arztpraxen, Apotheken, Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelgeschäfte und den Wochenmarkt in Ostbevern, um den in diesen Stellen Arbeitenden für ihren großen Einsatz in der Corona-Zeit zu danken.

„Diese waren sichtlich überrascht aber auch erfreut über die Anerkennung“, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei. Im vom Vorsitzenden Willy Ludwig verfassten Gedicht versprechen die Sozialdemokraten aus Ostbevern, sie auch nach der Corona-Krise beim Kampf um bessere Arbeitsbedingungen nicht zu vergessen.

In der letzten Strophe heißt es: „Und wenn wieder bess’re Zeiten kommen, das haben wir uns vorgenommen, werden wir, Ihr werdet sehn, fest an Eurer Seite stehn, denn seid gewiss, wir wissen schon: Zum Dank gehört ein guter Lohn!“