Bei einem Verkehrsunfall wurden am Freitagabend zwei 18-Jährige verletzt. Die Fahrerin kam um 20.19 Uhr mit ihrem Pkw auf dem Grevener Damm aus Ostbevern kommend in Richtung Westbevern in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei mit. Der Wagen rutschte in den Graben und überschlug sich. Die Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt und in Krankenhäuser in Warendorf und Münster eingeliefert. An dem Auto entstand nach Polizei-Angaben ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.