Auch der Schützenverein Brock-Nord muss in den Zeiten der Corona-Pandemie entsprechende Entscheidungen treffen, heißt es in einer Mitteilung der Schützen. Weil landesweit alle Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind, fällt in diesem Jahr auch das Schützenfest Brock-Nord aus (Foto aus dem Vorjahr). Das sollte am Wochenende 11./12. Juli stattfinden. Abgesagt werden auch die Mitgliederversammlung und die traditionelle Fahrradtour.