Nachdem sich die Aktion der „bunten Hoffnungsschimmer“ des Pfarreirates etabliert hat. Kam am Pfingstwochenende ein neues Angebot hinzu. Unter dem Titel „Haben Sie ihn schon getroffen, den Heiligen Geist?“ luden die Verantwortlichen dazu ein, Gedanken auf „Flammen“ zu schreiben und am Busch am Eingang zur „Kleinen Kirche“ festzuklammern. Bis Montagmittag hingen schon einige Flammen dort und entfachten dort ein kleines Feuer. Auf manchen Flammen wurde es gar politisch – ein Teilnehmer beispielsweise schrieb: „Der Geist weht wo er will – hoffentlich auch im Weißen Haus.“