Die Josef-Annegarn-Schule freut sich über Verstärkung, heißt es in einer Mitteilung der Verantwortlichen.

Als neuer Schulsozialarbeiter unterstützt Stefan Hülsmeier nun die Arbeit des Kollegiums und ist in dieser Funktion schon seit einigen Wochen in den Lerngruppen unterwegs, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Zu seinen Aufgaben zählt beispielsweise die Unterstützung der Schüler in Einzelgesprächen sowie die Suche nach Lösungen in schwierigen Situationen in enger Zusammenarbeit mit Familien und Lehrkräften.

Zudem hat ein weiterer Lehrer an der Schule seine Arbeit aufgenommen: Johannes Miese hat im Mai seine Ausbildung an der Realschule in Dülmen beendet und ist nach Angaben der Einrichtung seit dem 1. Juni mit den Fächern Mathematik und Physik an der Josef-Annegarn-Schule fest eingestellt.

Schulleiter Andreas Behnen freut sich über die Neuzugänge, da sie zielgenau in das gestellte Anforderungsprofil passen, heißt es in einer Mitteilung der Schule.