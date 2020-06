Die Absage der Spielstadt war für viele Eltern eine Hiobsbotschaft. Denn gerade nach den vergangenen Monaten, in denen sie sich neben ihrer Berufstätigkeit auch noch um „Home Schooling“ und die Betreuung ihrer Kinder kümmern mussten, hatten sie zumindest für die Sommerferien auf das Betreuungsangebot des Kinder- und Jugendwerkes (KJWO) gebaut. Doch daraus wurde nichts. Die beliebte Ferienaktion, die vom 29. Juni bis 15. Juli stattfinden sollte, fiel dem Coronavirus zum Opfer und musste – wie berichtet – abgesagt werden.

Nachdem sich viele Eltern hilfesuchend an die Schulleitungen der beiden Grundschulen gewandt hatten, konnte nun in einem gemeinsamen Gespräch mit der Verwaltung, dem Kinder- und Jugendwerk und den beiden Grundschulen eine Lösung gefunden werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Bedarf ermittelt

Das Team des KJWO hat deshalb nochmals Kontakt zu allen Eltern aufgenommen, die ihr Kind zur Spielstadt angemeldet hatten, um eine Notwendigkeit für eine Notbetreuung während der Sommerferien zu ermitteln. Heraus kam dabei, dass etwa 55 Kinder einen dringenden Bedarf haben.

Für sie wird das KJWO nun in der Zeit vom 29. Juni bis zum 17. Juli eine tägliche Notbetreuung von 8 bis 16 Uhr in der Ambrosius-Grundschule anbieten. Die Eltern dieser Kinder wurden bereits angeschrieben und können nun ihr Kind zur Notbetreuung anmelden.

Nachweis der Arbeitgeber

Voraussetzung für die Teilnahme daran ist, dass beide Elternteile einen Nachweis ihrer Arbeitgeber vorlegen müssen, der belegt, dass sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit eine Betreuung für ihr Kind benötigen.

Für die Notbetreuung ist pro Woche ein Betrag von 30 Euro zu zahlen. Mittagessen wird in der Zeit der Notbetreuung nicht angeboten. Die Eltern müssen ihren Kindern ein Lunch-Paket mitgeben. Getränke werden vom Kinder- und Jugendwerk gestellt.

„Ich bin sehr froh, dass wir den Eltern in dieser schwierigen Situation etwas Last von den Schultern nehmen können“, wird Bürgermeister Wolfgang Annen in der Mitteilung zitiert. „Deshalb bin ich dem Team des KJWO auch sehr dankbar, dass es trotz des täglichen Ferienprogramms, das im Jugendcafé für bis zu 60 Kinder angeboten wird, parallel auch noch eine Notbetreuung an der Ambrosius-Grundschule gewährleisten kann. Das ist nicht selbstverständlich und auch für das gesamte Team eine gewaltige Herausforderung.“