Karl Piochowiak bietet an, mit ihm draußen und unter Wahrung aller coronabedingten Einschränkungen über sich, seine Motivation zur Kandidatur als Bürgermeister und seine Ideen ins Gespräch zu kommen. So heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgermeisterkandidaten.

Gleichzeitig möchte er von den Bürgern erfahren, wo bei ihnen der Schuh drückt und was sie von den Verantwortlichen in Ostbevern in den nächsten Jahren erwarten, heißt es weiter.

In der Regel werde es diese Gelegenheit an Markttagen in Ostbevern geben, so am morgigen Mittwoch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr etwa in Höhe der Kreuzung Hauptstraße, Bahnhofstraße und Schulstraße.

„Wichtig ist auch der persönliche Kontakt“, sagt Karl Piochowiak. Neben aller Online-Präsenz bleibe dies nicht nur für Bürgermeisterkandidaten eine wichtige Erkenntnis. Er werde in den kommenden Wochen aber auch an anderen Orten präsent sein und freue sich auf die Begegnungen und Gespräche, so Piochowiak.

Die Termine werden regelmäßig auch online auf der Homepage www.piochowiak.de bekannt gegeben.