Weitere Klassen notwendig

Es muss sich etwas tun und das – besonders mit Blick auf die Josef-Annegarn-Schule – sehr zeitnah. Das wurde in der Sitzung des Bildungs-, Gegenrationen- und Sozialausschusses mehr als deutlich. Denn dort stellten die Vertreter der Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation und Informationstechnologie ( GEBIT ), Dr. Friedrich-Wilhelm Meyer , Sabrina Schneider und Frauke Gier , die Ergebnisse und den Bericht zum Schulentwicklungsplan vor.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Kommunalpolitiker beschlossen einen externen Berater in dieser Angelegenheit zu beauftragen, um besser abschätzen zu können, wie sich die Schullandschaft der Bevergemeinde entwickeln wird. Gerade in Bezug auf die Entwicklung in den Baugebieten und die damit verbundenen zu erwartenden und vor allem steigenden Schülerzahlen wollten die Politiker genau wissen, mit welchen Szenarien sie zu rechnen haben.

Der Prozess wurde intensiv von einer Begleitgruppe – bestehend aus Mitarbeitern des Instituts GEBIT, der Verwaltung, den Schulleitungen, dem Vorsitzenden des BGSA sowie Vertretern der Ratsfraktionen – gesteuert.

In den zahlreichen Tabellen, die Frauke Gier den Kommunalpolitikern erläuterte, wurde deutlich, dass im Grundschulbereich bei einer Quote von 60 Prozent „Neuzugängen“ – das bedeutet Zuzüge aus anderen Gemeinden besonders im Bereich der Baugebiete – ein weiterer kompletter Klassenzug notwendig sein wird. Einen ersten Vorschlag zur Lösung dieses Problems hatten die Fachleute auch parat. Sie rieten davon ab, beide Grundschulen „voll laufen zu lassen“ und damit auf die vollen Klassenstärken von rund 30 Schülern zu kommen. Ihr Vorschlag war – da das auch mit einem möglichen Raumkonzept zu vereinbaren sei – die Franz-von-Assis-Grundschule zweizügig zu belassen und die Ambrosius-Grundschule auf vier Klassenzüge zu erweitern. „So ist es möglich, relativ kleine Klassen zu bilden“, sagte Frauke Gier. Ob dies an dieser Stelle ein gangbarer Weg ist, blieb in der Sitzung zunächst noch offen. Denn dafür muss zunächst die Machbarkeit der bautechnischen Realisierung überprüft werden sowie eine wirtschaftliche Abwägung erfolgen. Darüber hinaus sollte das aktuell bestehende gute Raumangebot erhalten bleiben.

Besonders dringend ist allerdings der Handlungsbedarf an der Josef-Annegarn-Schule. Eine Vierzügigkeit ist dort für die nächsten Jahre unumgänglich. Schon jetzt stößt die Schule mit einem fehlenden Klassenraum deutlich an ihre Grenzen beim Raumangebot. Künftig werden fünf Räume fehlen. Allein in der Mensa fehlen in den kommenden Jahren 100 Quadratmeter, um die entsprechende Versorgung der Schüler zu gewährleisten. „Hier besteht ein massiver Raumbedarf“, sagte Friedrich-Wilhelm Meyer und fügte an: „Die Pavillons sind keine Lösung.“

Bürgermeister Wolfgang Annen brachte es auf den Punkt: „An der Josef-Annegarn-Schule sind das 800 bis 1000 Quadratmeter Schulraum, die wir schaffen müssen.“ Dazu wolle die Verwaltung Optionen und Kostenvarianten erarbeiten. Friedrich-Wilhelm Meyer riet an dieser Stelle: „Denken Sie groß genug, ohne zu überdimensionieren.“ Außerdem rieten die Fachleute die Prognose jedes Jahr erneut auf den Prüfstand zu stellen und der Realität anzupassen.