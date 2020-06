„Mach dein Ding und gestalte dein eigenes Projekt“ – so lautete der Titel zu einem Wettbewerb in der Coronazeit. 24 Schüler der Josef-Annegarn-Schule haben dies in die Tat umgesetzt und nach neuen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Zeiten der Pandemie gesucht. Dabei entstanden tolle Projekte, die auf unterschiedliche Weise dokumentiert wurden. Jetzt stehen die Sieger fest: Florian und Franziska Pelkmann (5d und 7a) legten mit alten Arbeitsgeräten ein Gemüsebeet an, Simon Wanke (7a) baute ein Hochbeet aus Palettenrahmen, Fabian Widei (7c) dokumentierte in vielen kleinen Einzelschritten den Aufbau einer Modellbahn, und Christopher Eickelmann (10c) erstellte einen eigenen „Hangel-Parcours“, um so dem akuten Mangel an Sportstätten zu begegnen. Alle erhielten jeweils vier Eintrittskarten für den Allwetterzoo in Münster. Dirk Heese, der dies im Namen des Münsteraner Zoos möglich gemacht hatte, gratulierte gemeinsam mit Andreas Behnen und der Jury allen Preisträgern. Auf alle übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartet ebenfalls noch eine kleine Überraschung.