Nach langer Corona-Zwangspause hatte die CDU Ostbevern jetzt zu einer Mitgliederversammlung in die Gaststätte Mersbäumer eingeladen – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Hygienevorgaben. Wichtigste Tagesordnungspunkte waren die Aufstellung des Bürgermeisterkandidaten und der CDU-Kandidaten für den Gemeinderat.

In seiner Begrüßung bedankte sich der CDU-Vorsitzende Bernhard Everwin bei allen, die sich bereiterklärt hatten, für ein kommunales Amt zu kandidieren. „Es freut mich, dass es uns wieder gelungen ist, ein so großes Team ins Rennen zu schicken“, sagte Everwin. Besonders erfreulich sei, dass sich kommunalpolitisch erfahrene Kandidaten mit neuen engagierten Kräften so perfekt zu einem Team ergänzten. Denn gerade in der aktuellen Krise sei es wichtig, dass die CDU-Fraktion auf ein breit aufgestelltes Fachwissen in der Fraktion zurückgreifen könne, so Everwin.

Bürgermeister Wolfgang Annen betonte in seiner Rede an die Mitglieder, wie viel Freude ihm sein Amt mache. Er wies aber auch darauf hin, dass er in den letzten Wochen besonders gespürt habe, wie gut und wichtig die Zusammenarbeit in der Verwaltung für die Krisenbewältigung sei. Zumal auch in den nächsten Jahren weitere große Herausforderungen auf Ostbevern zukämen.

Beispielhaft nannte Annen neben den finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch die Folgen des Klimawandels und die erfreulich steigenden Schülerzahlen, die eine Erweiterung der Räumlichkeiten an den Schulen erforderlich machten. Wichtig sei aber auch die konsequente Weiterentwicklung und Schaffung neuer Industrie- und Gewerbeflächen.

Nach der einstimmigen Wahl zum Bürgermeisterkandidaten, die den breiten Rückhalt Annens im CDU-Gemeindeverband widerspiegele, gab es von den Mitgliedern lang anhaltenden Beifall für den Chef der Gemeindeverwaltung, heißt es in dem Bericht der Christdemokraten.

Im Anschluss stellten sich den anwesenden CDU-Mitgliedern die 26 Kandidaten und Stellvertreter für die dreizehn Wahlkreise sowie weitere Reservekandidaten vor. Auch diese Wahlen und die Wahl der Reserveliste führten zu einem einstimmigen Ergebnis.

Zum Schluss der Versammlung gab die stellvertretende Vorsitzende der CDU Ostbevern, Dr. Susanne Lehnert, einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der Wahlkampfaktivitäten. Denn auch die fallen coronabedingt anders als ursprünglich geplant aus.

Da größere Wahlkampfveranstaltungen und Podiumsdiskussionen zurzeit noch nicht möglich seien, richte man den aktuellen Kommunalwahlkampf stärker auf die sozialen Medien aus. Erste Podcasts und Videos wurden bereits unter www.cdu-ostbevern.de veröffentlicht. Weitere Beiträge seien in Vorbereitung.