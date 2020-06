Die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens ist wieder möglich und orientiert sich an den geltenden Richtlinien und den Empfehlungen des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, teilt der Stützpunkt Ostbevern mit.

Das Sportabzeichen wird unter anderem abgelegt, um sich für eine Ausbildung zu bewerben oder um die eigene körperliche Fitness zu verbessern. Gerade jetzt gebe es verstärkt wieder Anfragen an den Sportabzeichenstützpunkt von Bewerbern für eine Ausbildung im öffentlichen Dienst, wie denn momentan die aktuelle Lage ist.

In Ostbevern kann die Abnahme des Sportabzeichen momentan nur stark eingeschränkt stattfinden, da das Stadion an der Loburg nicht genutzt werden kann. Individuelle Lösungen müssen gefunden werden. In Brock plant Thomas Rulle erste Abnahmen. Die Schwimmabnahmen sind bis auf Weiteres im Beverbad Ostbevern nicht möglich.

Anfragen zur aktuellen Abnahme für den Stützpunkt Ostbevern an der Loburg sollten Interessierte an Peter Müller unter 0 25 32/95 75 50 oder für Brock an Thomas Rulle unter 0 25 32/ 96 41 50 richten. Die Verantwortlichen bleiben mit dem Beverbad und der Gemeinde Ostbevern weiterhin im Kontakt, um Informationen zu erhalten, wann die Einschränkungen im Beverbad und an der Loburg weitestgehend aufgehoben werden können.

Folgende Handlungsempfehlungen sowie Infektionsschutzmaßnahmen sind zwingend einzuhalten:

• Vorab ist eine telefonische Anmeldung notwendig.

• Die Abnahme des Sportabzeichens findet nur in Kleingruppen statt. Die Gruppengröße beträgt maximal zehn Personen mit Prüfpersonal.

• Pro Teilnehmer ist ein Sportgerät zu verwenden, das im Anschluss vom Teilnehmer selbst zu desinfizieren ist (Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung).

• Die Abnahme des Sportabzeichens findet nur im Freien statt (keine Hallenabnahmen).

• Schwimmabnahmen sind momentan in Ostbevern nicht möglich.

Alle aktuellen Informationen des Sportabzeichenstützpunktes Ostbevern zur Corona-Pandemie findet Interessierte auf einen Blick unter www.bsv-ostbevern.de/sportabzeichenwettbewerb.

Der Stützpunkt bittet seine langjährigen treuen Freunde weiterhin um Geduld, bis auch die Organisatoren zu einer gewissen Normalität zurückkehren können. In den offiziellen Schulferien wird wie in den vergangenen Jahren verfahren. Abnahmen sind nur über persönliche Termine möglich. Abnahmen zur Berufsbewerbung werden vorrangig realisiert. Diese finden nicht in Ostbevern statt und sollten daher auch nur die Ausnahme sein.

Der Sportabzeichenwettbewerb für die Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Wettbewerb der Sparkasse sind für das Jahr 2020 bis auf Weiteres ausgesetzt worden.