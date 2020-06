„Wir haben bei der letzten Fraktionssitzung gesammelt und möchten 230 Euro an den Bürgermeister überreichen, damit er es dem Verein Partnerschaft Ndaba-Ostbevern zukommen lässt“, sagte Susanne Lehnert , als es in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses (BGSA) um den Ostbeverner Verein ging, der mit einer großen Bitte an die Gemeinde herangetreten war.

Wie viele andere Länder sei auch Ruanda nicht von Corona verschont worden, schreibt die Vorsitzende des Vereins, Angelika Whitehead , in ihrem Brief. Nach dem strengen Lockdown gebe es mittlerweile zwar die ersten Lockerungen, dennoch komme kein ausländischer Fahrer in das Land, um die akut hilfsbedürftigen Menschen zu versorgen.

Und weiter schreibt der Verein: „Am Schlimmsten trifft es die Kinder, da alle Schulen landesweit bis nach dem Sommerferien, also bis September, geschlossen bleiben. Hierdurch entfallen auch die Schulspeisungen, die wenigstens für eine Mahlzeit am Tag sorgten. Das Land verfügt selbst nicht über viele Nahrungsmittel, und ein Großteil der Bevölkerung ist hungrig. Viele Tagelöhner und Arbeiter im Niedriglohnbereich haben ihre Arbeit verloren und können ihre Familien nicht mehr ernähren. Die Zahl der bettelnden Straßenkinder hat sichtbar zugenommen. Kurz bevor die Müllabfuhr kommt, wühlen sich in den Mittelklasse-Vorstadtvierteln die armen Kinder durch die Abfallsäcke.“

Das löste nicht nur in der CDU-Fraktion eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Willy Ludwig (SPD) schlug vor: „Das ist eine tolle Sache. Wir haben uns auch damit beschäftigt. Und egal, welche Summe man gibt, es ist immer zu wenig. Wie wäre es, wenn wir in den Fraktionen sammeln und die Gemeinde verdoppelt unsere Spenden?“

Darauf gab es den Zuschlag von Bürgermeister Wolfgang Annen: „Sie bringen und wir verdoppeln“, ließ er sich gerne auf die gute Sache ein. Bis zur Ratssitzung in dieser Woche wollen die Mitglieder des BGSA bei ihren Parteikollegen sammeln, um dann weitere Spenden an die Gemeinde zu überreichen.

Alle Spenden, die der Verein Ndaba-Ostbevern bekommt, werden eins zu eins an die von ihm unterstützten vier Sektoren weitergegeben. „Wir konnten bereits 1000 Euro auf den Weg bringen“, berichtete Karin Läkamp als Mitglied des Vorstandes. „Aber wir müssen weiter am Ball bleiben.“

Mit dem Geld werden Lebensmittel gekauft und vor Ort an die Ärmsten und Bedürftigsten wie junge Mütter und Familien von Arbeitslosen mit Unterstützung der Bildungsbehörde und des Partnervereins verteilt.

Wer dem Verein ebenfalls zur Seite stehen und in Ruanda helfen möchte, bekommt Informationen auf der Homepage des Vereins unter