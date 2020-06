Auch der Wahlparteitag der örtlichen FDP musste sich den Corona-Einschränkungen anpassen und wurde deshalb in die Aula der Josef-Annegarn-Schule verlegt.

Der erste Vorsitzende Florian König begrüßte unter den zahlreiche Ortsliberalen, so heißt es in einer Mitteilung der Partei, auch die langjährige Kreisgeschäftsführerin Erna Trojahn aus Drensteinfurt. Sie fungierte im Verlauf des Abends auch als Wahlleiterin. Da die Wahlen zum Vorstand der Orts-FDP bereits im März abgeschlossen waren, ging es nun im Detail um die Vorbereitungen auf die Kommunalwahl im September. Die Frist für die Abgabe der Wahlunterlagen ist auf den 27. Juli verlegt worden. Die FDP-Mitglieder in Ostbevern wollten frühzeitig die Kandidaten für die Wahlbezirke, die Reserveliste und den Kreistag nominieren.

Zwar haben sich einige wenige Änderungen bei den Wahlbezirken ergeben, die Anzahl von 13 Bezirken ist aber gleich geblieben. So konnten nach guter Vorbereitung durch den Vorstand, wie es weiter heißt, die einzelnen Bezirke ausgewogen besetzt werden.

Für die Wahlbezirke 1 bis 13 wurden gewählt: Norbert Winter, Georg Verenkotte, Marion Meyer-Dietrich, Manfred Läkamp, Agnes Schmack, Karin Läkamp, Dr. Meinrad Aichner, Claudia Krieger, Sebastian Hollmann, Roukaz Soufiah, Martin Licher, Hugo Bäumer und Florian König. Auch die Reserveliste war im Vorfeld geklärt worden, sodass auch dafür eine zügige Wahl möglich war. Auf der Liste seien sowohl erfahrene Ratsmitglieder vertreten, es könnten aber auch mit „hochmotivierten jungen Mitgliedern neue Impulse“ gesetzt werden. Für die Wahl in den Kreistag wird für den Wahlbezirk Ostbevern Florian König ins Rennen gehen.

Insgesamt konnten Kandidaten gewonnen werden, teilen die Liberalen mit, die eine gesunde Mischung aus Erfahrenen und jungen, an der Kommunalpolitik Interessierten bilden. „Zwar sind wir für den bevorstehenden Wahlkampf wegen der Coronakrise vielen Einschränkungen unterworfen, trotzdem gehen wir mit einem hochmotivierten Team mit großem Elan recht optimistisch in die Kommunalwahl am 13. September“, sagt der Ehrenvorsitzende Manfred Läkamp.