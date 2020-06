Im Rahmen ihres Schützenfestes legen die Ambrosius-Schützen im Gedenken an die Toten der Weltkriege stets einen Kranz am Ehrenmal auf dem alten Friedhof nieder. Auch in diesem Jahr ohne Schützenfest wollte der Verein auf diese Tradition nicht verzichten, heißt es in einer Mitteilung der Schützen. Den aktuellen Bestimmungen entsprechend fand das Gedenken diesmal nur in Anwesenheit des amtierenden Königspaars Sebastian und Simone Hesse sowie einer kleinen Gruppe aus dem Vorstand um den Vorsitzenden Sebastian Kortmann statt. Der Verein hofft, heißt es weiter, dass das Schützenfest 2021 in gewohnter Art und Weise stattfinden kann – mit der Gefallenenehrung wie üblich.