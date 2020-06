Seit Mitte Mai bezuschusst die Gemeinde nach einem Beschluss des Gemeinderates den Kauf eines Lastenrades oder eines Lastenanhängers. Die Förderrichtlinie ist am 18. Mai in Kraft getreten. Vier Anträge wurden bis zum 15. Juni in der Verwaltung eingereicht, wie Bürgermeister Wolfgang Annen in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses berichtete. Zwei Anträge für Elektro-Lastenräder und zwei für Lastenanhänger seien bereits genehmigt worden. Somit belaufe sich das Förderbudget in Höhe von 5000 Euro noch auf gut 3300 Euro.