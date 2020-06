„Uns fehlt eine durchgehende Planung. Eine Inklusionsplanung wie in Beckum“, sagt Heinz-Josef Zumhasch ( SPD ). Die Sozialdemokraten wollen die „Modellkommune Inklusion“ auf eine breitere Basis stellen.

„Natürlich könnten wir schnellere und größere Schritte machen, aber man muss erst einmal den Blick dafür schärfen“, sagt Barbara Roggenland demgegenüber. Denn die Verwaltung sieht sich in Sachen Inklusion auf einem guten Weg. Zwar seinen aufgrund der Corona-Pandemie beispielsweise die Wanderausstellung zum „Persönlichen Budget“ ausgefallen. Allerdings seien sie nur aufgeschoben und nicht aufgehoben und sollen im nächsten Jahr stattfinden.

Neben zahlreichen baulichen Maßnahmen – sei es im neuen Rathaus, den Schulen, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brock oder bei der Neuplanung des Bahnhofes und er Hauptstraße – wurden und werde Barrierefreiheit geschaffen. Darüber hinaus sei es sehr wichtig zu netzwerken und den Blick zu schärfen, so Roggenland. Weswegen es bereits Inhouse-Seminare für alle Verwaltungsmitarbeiter zum Thema „leichte Sprache“ gegeben habe.

Ergänzt wird die Arbeit auf dem Gebiet der Inklusion durch Kooperationen mit Vereinen und Verbänden und regelmäßige Arbeitsgesprächen mit dem LWL hinsichtlich der möglichen Teilnahme der Gemeinde an dem Projekt „Modellkommune Inklusion“. Daneben gibt es seit Dezember 2019 Sprechzeiten der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EuTB)“ im Rathaus.

Beteiligungen soll es auch im politischen Bereich geben. Die Verwaltung erwägt eine Teilnahme an dem Projekt „Politische Partizipation passgenau“ der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe NRW. Dieses Projekt ermöglicht Menschen mit Behinderungen und/oder chronischen Erkrankungen, sich gleichberechtigt an ihrem Wohnort an politischen Prozessen zu beteiligen und ihre Interessen zu vertreten.

Trotz all dieser Projekte war Heinz-Josef Zumhasch überzeugt: „Da können wir noch sehr viel mehr tun. Das ist eine Querschnittsaufgabe durch alle Bereiche.“