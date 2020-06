Das Kinder- und Jugendwerk hat sein dreiwöchiges Programm für die Sommerferien zusammengestellt. Die Aktionen findet von 29. Juni bis zum 17. Juli im Jugendcafé am Lienener Damm 36 b statt.

„Wir möchten darauf hinweisen, dass die Angebote und Aktionen aufgrund der jetzigen Lage unter besonderen Auflagen stattfinden“, betont Attila Repkeny vom Kinder- und Jugendcafé.

Es werden an jedem Vormittag von 10 bis 12 Uhr und an jedem Nachmittag von 14 bis 16 Uhr verschieden Aktionen angeboten. Daran dürfen jeweils zehn Personen teilnehmen. Damit jeder die gleiche Chance hat, so heißt es beim Kinder- und Jugendwerk, kann sich jedes Kind pro Woche für fünf Angebote entscheiden. Die Teilnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung per Mail an die Adresse jugendcafe@kjw-ostbevern.de.

Besonders wichtig: Die Anmeldungen können nur an einem bestimmten Tag für die darauffolgende Woche angenommen werden. Für die erste Woche muss die Anmeldung am Donnerstag, 25. Juni, für die zweite Woche am Donnerstag, 2. Juli, und für die dritte Woche am Donnerstag, 9. Juli, per E-Mail an die oben angegebene Adresse erfolgen.

Weitere Infos erteilt das Team vom Jugendcafé unter 01 72 /7 70 15 17 oder unter 0 25 32/18 16.