Eigentlich hatte die Abifeier der Loburg mit Zeugnisübergabe am morgigen Donnerstag in einer Art Autokino auf dem Sportgelände stattfinden sollen. Doch die aktuelle Wetterlage zwang die Verantwortlichen dazu umzuplanen. „Das wäre zu heiß geworden. Bei 30 Grad Außentemperatur wären das in den Autos bestimmt mal 60, 70 Grad geworden“, erklärt Schulleiter Michael Bertels, weshalb die Veranstaltung nun auf dem Schulhof stattfindet. Die großen Bäume böten genügend Schattenplätze.

Die Verlegung auf den Schulhof war erst durch die neue Corona-Verordnung möglich geworden, die am Montag in Kraft getreten ist.