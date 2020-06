Mitglieder der Grünen in Ostbevern haben am Sonntag mit Bürgermeisterkandidat Karl Piochowiak 23 jungen Birnbäumen im Wohngebiet Kohkamp II geholfen, möglichst gesund durch den Sommer 2020 zu kommen. Diese Aktion war zuvor mit der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof abgesprochen worden.

Die Mitarbeiter des Bauhofes stufen die Bäume in diesem Wohngebiet als besonders betroffen ein. Sie empfahlen, auf den Stamm der Bäume eine spezielle weiße Farbe, die vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen soll, aufzutragen.

Des Weiteren wurde jeder Baum mit einem Wassersack versorgt, der mit einem Fassungsvolumen von 60 Litern einen Baum für mindestens zwei Tage über eine tröpfchenweise Abgabe direkt in den Boden bewässert.

Sowohl das Material im Wert von 800 Euro als auch die Arbeit sind eine Spende des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen Ostbevern. „Auch in 2020 erwartet uns eine Dürre, die es fordert, dass schon bestehende Bäume bewässert werden müssen“, so Ortsverbandssprecher Ulrich Lunkebein.

Diese Aktivität sei bei den Bewohnern des Wohngebietes Kohkamp II richtig gut angekommen, schreiben die Grünen in ihrem Bericht. Insbesondere die Kinder hätten reges Interesse an der „Sonnencreme“ und den „Trinkpäckchen“ für die Bäume gezeigt. Schnell hätten sich viele Anwohner gefunden, die sich bereiterklärten, die Wasserversorgung in den trockenen Monaten zu übernehmen. Darüber freuen sich nicht nur die Bäume, sondern auch die Grünen.