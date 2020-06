In den nächsten Tagen klettert das Thermometer bis an die 30-Grad-Marke. Deshalb zunächst die gute Nachricht: Der „kleine Lockdown“ für den Kreis Warendorf betrifft nicht das Freibad. Das Beverbad bleibt weiter geöffnet. Ansonsten wird das öffentliche Leben auch in Ostbevern wieder stückweise und zunächst auf eine Woche befristet heruntergefahren. Die neue Corona-Regionalverordnung des Landes NRW für den Kreis Warendorf tritt am heutigen Mittwoch in Kraft und gilt zunächst bis zum Dienstag, 30. Juni.

Bürgermeister Wolfgang Annen besprach die Lage am späten Dienstagnachmittag anderthalb Stunden lang in einer Telefonkonferenz mit dem Landrat, mit der Regierungspräsidentin und mit seinen Amtskollegen aus dem Kreis Warendorf. „Es ist eine Katastrophe, so kurz vor den Sommerferien . . .“, sagte Annen anschließend gegenüber den WN.

Die Schulen und Kindertagesstätten in Ostbevern werden ab Donnerstag geschlossen. „In den Kitas läuft dann die Notbetreuung für Eltern in systemrelevanten Berufen“, erklärte Annen. Die Loburg wollte am Donnerstag ihre Abi-Entlassfeier nicht mehr in einer Art Autokino veranstalten, sondern nach der (für den Kreis schon wieder überholten) neuesten Verordnung des Landes auf dem Schulhof. „Das ist in diesem Rahmen nicht mehr möglich. Auch ein Autokino sehe ich als problematisch an“, so der Bürgermeister.

Das Kinder- und Jugendwerk wird geschlossen. Damit entfallen zumindest am kommenden Montag und Dienstag auch die Ferienmaßnahmen im Jugendcafé, so Annen. „Wir hoffen, dass die Aktionen dann ab Mittwoch starten können.“

Sport ist ab dem heutigen Mittwoch in den Hallen in Ostbevern nicht mehr erlaubt – und auch nicht im Beverstadion, weil Kontaktsportarten im Kreis Warendorf wieder befristet verboten sind. Weil gemeinsamer Indoor-Sport nicht zugelassen ist, dürfen auch Fitnessstudios und andere Einrichtungen nicht mehr öffnen. Das gilt auch für Ausstellungen und sonstige Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen. Das Rathaus ist weiterhin offen.

Die Restaurants dürfen geöffnet bleiben. Nach den nun wieder geltenden Kontaktbeschränkungen dürfen aber nur zwei Personen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen. Private Feiern, die gerade wieder bis zu 50 Personen erlaubt waren, müssen nun bis zum 30. Juni abgeblasen werden.

Die Verunsicherung bleibt bei vielen Bürgern in Ostbevern groß, vor allem was die Urlaubsreisen ab dem ersten Ferien-Wochenende betrifft.

„Für alle Bürger, besonders für die Jugendlichen und Kinder tut mir das alles sehr leid“, sagte Wolfgang Annen. „Wir müssen jetzt noch einmal zusammenhalten, und ich hoffe, dass wir ab dem nächsten Mittwoch wieder eine andere Lage haben.“