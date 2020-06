Zeugnisausgabe ohne Feier

Zuerst hatte die Abifeier der Loburg mit Zeugnisübergabe heute in einer Art Autokino auf dem Sportgelände stattfinden sollen, dann hatten die Verantwortlichen aufgrund einer neuen, gelockerten Corona-Verordnung Anfang der Woche umgeplant und die Veranstaltung auf den Schulhof verlegt. Doch der neuerliche Lockdown im Kreis Warendorf schmeißt alle Pläne über den Haufen. „Die Veranstaltung findet nicht statt“, teilte Schulleiter Michael Bertels mit großen Bedauern mit. Er habe noch versucht, gemeinsam mit dem Ordnungsamt eine Lösung zu finden. Das sei aber nicht gelungen.

So mussten die 120 Abiturientinnen und Abiturienten auf eine feierliche Abiturfeier mit offizieller Zeugnisübergabe verzichten. Die Zeugnisse wurden am Mittwochnachmittag in einzelnen Tutorengruppen ohne Eltern unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ausgegeben.

Dass die Abifeier irgendwann nachgeholt wird, hält Schulleiter Michael Bertels für ausgeschlossen. „Die Schüler verstreuen sich jetzt in alle Winde. Da bekommen wir sie nicht wieder zusammen“, begründete er.

Das Gymnasium Johanneum verabschiedete folgende 120 Abiturientinnen und Abiturienten: Tim Achterholt, Zhanna Akbasheva, Safi Yaareb Subhi Al-Gburi, Kevin Alisic, Malin Arenbeck, Jule Bäcker, Nick Balzer, Nicole Binczak, Karl Bernhard Bleileven, Joshua Bolsmann, Caroline Lilli Börger, Aurelia Sophie Brandt, Merle Lara Bruns, Anabel Burchill, Jana Bußmann, Melissa Cäzor, Chiara Natascha Chabalowitz, Henning Cramer, Lennert Delorme, Anna Magdalena Demush, Corinna Marion Dercks, Carolin Dierkes, Marie Drücker, Daniel Eichholz, Anna-Theresa Josefine Eickholt, Lia-Sophie Ellerbrock, Friederike Fechner, Hannah Maria Fell, Nils Fischer, Jakob Antonius Albert Frönd, Christin Maria Gädker, Silja Gansweidt, Marcel Graf, Merle Greb, Lotte Haase, Anne Maria-Isabell Hagedorn, Lina Hagedorn, Matthis Hemsath, Joelle Hestermeyer, Mairin Hilgemann, Marius Holkenbrink, Lara Sonja Hollmann, Anna Veronika Honervogt, Johanna Höpke, Thomas Horstmann, Omid Hussaini, Mona Zoë Jäger, Johannes Elias Jahn, Jessika Jochmann, Jule Kahle, Antonia Käller, Viola Kamp, Frederik Kaufmann, Jan Hendrik Kerk, Juliane Alissa Kitzinski, Janina Kleschiesz, Anabel Knappheide, Seline Kollek, Sophie Krall, Sven Krausel, Maja Kreimer, Philipp Johannes Krieger, Ole Friedrich Krimphoff, Yongrok Kwon, Nico Karsten Lange, Felix Laumann, Lukas Laumann, Vanessa Leiendecker, Luisa Margaretha Linnemann, Christin Lintker, Tom Löffeld, Mirjana Maag, Vusal Mammadov, Celina Matis, Simon Mechelhoff, Antonia Leonie Mehlin, Jana Mennemann, Viola Migula, Lara Niehaus, Felix Otte, Louisa Paesler, Johannes Paul, Luisa Paul, Sarah Elisabeth Pelke, Federica Antonia Plewez, Vera Elisabeth Poßmeier, Anna Querdel, Carolin Reinke, Nina Pauline Röhlig, Philipp Konstantin, Peter Satzer, Marica Schirge, Sophie Schlagheck, Franka Schröder, Hannah Schröer, Elias David Schulze Pröbsting, Christin Schulze Westhoff, Leon Stallmann, Lennard Storck, Jule Suhre, Fangrong Tian, Janis Anton Tidde, Pia Timm, David Robert Timmermann, Jannik Unverfehrt, Ben van IJzerlooij, Anna Magdalena van Riel, Rosa Katharina Veltmann, Jan Vörös, Moritz Walgern, Victoria Wardemann, Emma Werries, Maik Wesselkock, Leona Wewelkamp, Antonia Wiebusch, Tim Wiens, Mirco Wolters, Youran Wu, Zekai Yan und Jiahe Zhao.